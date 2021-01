Morreu filho mais velho da presidente da Câmara de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 13:39 Facebook

Morreu, aos 47 anos, José Luís de Carvalho Graça Ferraz, o filho mais velho da presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz. A deficiência de Luís esteve, em 1977, na génese da criação do MADI - Movimento de Apoio ao Diminuído Inteletual, de cuja comissão instaladora faziam parte Elisa e o marido, José Luís Ferraz.

A falta de respostas para quem se via a braços com um filho com deficiência mental foi, desde então, uma das batalhas que travou. Reconhece, ainda hoje, que estas circunstâncias a tornaram mais resiliente e empreendedora.

Depois de vários anos presidida por José Luís Ferraz, a instituição que apoia na formação profissional, em atividades ocupacionais e em lar, centenas de jovens com deficiência mental, passou, em maio de 2017, a ser presidida por Elisa Ferraz, após a morte do marido. Agora, quatro anos volvidos, a presidente perde o filho mais velho.

Luís estava, há cerca de um mês, internado no hospital. Acabou por falecer ao final da tarde de terça-feira. O funeral será nesta quarta-feira, em Vila do Conde, numa cerimónia que, fruto da pandemia, será reservada à família mais próxima.