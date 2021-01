Morreu Kauan, o menino com cancro que sonhava ser jogador de basquetebol

Ana Trocado Marques Hoje às 12:06 Facebook

Jovem de Vila do Conde morreu esta sexta-feira. Tinha esperança num tratamento no Brasil que não chegou a fazer.

Kauan Valente lutava, há dois anos, contra um cancro raro da próstata. Hoje, perdeu a batalha. Tinha 15 anos. Em Vila do Conde (onde vivia) e na vizinha Póvoa de Varzim, multiplicavam-se as iniciativas solidárias, com a Escola José Régio e o seu clube desportivo à cabeça. Kauan e a família tinham esperança num tratamento que o jovem deveria fazer no Brasil. Os 400 mil euros e a pandemia estragaram-lhe os planos.

"É com esse sorriso contagiante, maravilhoso e encantador que nos vamos lembrar para sempre do Kauan", lê-se, na página do facebook, "Todos juntos pelo Kauan", onde a trágica notícia foi, esta manhã, publicada.

O diagnóstico de rabdomiossarcoma chegou a 15 de janeiro de 2019, depois de vários exames a um pequeno caroço na virilha, que teimava em não desaparecer. Kauan fez quimioterapia, tratamentos vários, mas o cancro continuava a espalhar-se.

Há um ano, o JN deu voz à luta do jovem vilacondense. A esperança estava num tratamento inovador, feito no Brasil. Custava 400 mil euros. Dinheiro que a família não tinha. A mãe, fisioterapeuta, deixou de trabalhar para o acompanhar. Tinha dois irmãos de 11 e 3 anos. O salário do pai era "curto" para tantas despesas.

Multiplicaram-se as iniciativas solidárias, mas a pandemia atrasou tudo. Em outubro, a Make a Wish ainda o levou à Fórmula 1, realizando um sonho antigo do menino que sonhava ser jogador de basquetebol ou corredor de Fórmula 1. Em dezembro, Kauan piorou e, hoje, acabou por morrer.