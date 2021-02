Morreu o escultor Manuel Sousa Pereira

Ana Trocado Marques Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu esta segunda-feira, aos 81 anos, o escultor Manuel Sousa Pereira. O autor da escultura "Homenagem aos Trabalhadores", que figura, desde 2002 no Largo dos Artistas, no centro de Vila do Conde, e assistente de José Rodrigues, era natural do Porto, mas tinha, há várias décadas, uma longa e profunda ligação a Vila do Conde, onde foi, durante três décadas, professor de Artes na Escola Secundária "José Régio".

Manuel Sousa Pereira nasceu no Porto em 1939. Tirou o curso de Escultura, na à época Escola Superior de Belas-Artes do Porto e, em 1977, foi colocado como professor efetivo da Escola Secundária de Vila do Conde "José Régio", onde lecionou até 2000.

Ali, foi um dos grandes impulsionadores da criação dos cursos de Artes e Design.

Um carpinteiro, um trolha e um pedreiro construídos à escala humana que, no coração da cidade, lembram que aquele largo (dos Artistas) deve o nome aos que ali, já na Idade Média, se juntavam para recrutar novos trabalhadores. A "Homenagem aos Trabalhadores" foi, simbolicamente, inaugurada a 1 de maio de 2002 e é a grande obra de Manuel Sousa Pereira em Vila do Conde. Na "José Régio", há ainda, de sua autoria, um retrato escultórico do poeta maior da terra.

Como designer industrial fez várias exposições em Portugal e no estrangeiro e, como escultor, para além de Vila do Conde, fez peças para municípios como Cantanhede, S. João da Madeira e Matosinhos.

A parceria com José Rodrigues vem de longe. Foi assistente do escultor no alto-relevo alusivo à lei, que figura na principal sala de audiências do Tribunal de Vila do Conde e com ele trabalhou mais de duas décadas no atelier onde, aos 81 anos, ainda continuava a dar forma às esculturas.

Em novembro, esteve na Cooperativa Árvore a fazer as esculturas que deram vida ao presépio. Foram os seus últimos trabalhos.

PUB

A Câmara de Vila do Conde já lamentou a morte do escultor que deixou "uma vasta e marcante obra, admirada no país, no estrangeiro e, particularmente, em Vila do Conde".