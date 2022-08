Um motociclista morreu ao final da tarde deste sábado na sequência de um acidente na EN13, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde.

Segundo o JN apurou, o homem, de 33 anos, seguia no sentido Vila do Conde-Porto e ter-se-á despistado, embatendo com violência em duas viaturas que seguiam em sentido oposto.

Para a EN13 foram mobilizados meios de socorro do INEM, mas o motociclista não resistiu aos graves ferimentos sofridos e acabou por morrer no local.