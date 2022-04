Movimento de Elisa Ferraz retira confiança a vereadora que salta para o executivo PS

A atual líder do movimento independente NAU e ex-presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Elisa Ferraz, anunciou esta sexta-feira que a vereadora Dália Vieira, eleita nas últimas eleições legislativas por aquele movimento, "decidiu aceitar o convite" do atual presidente da autarquia, Vítor Costa, "para assumir funções a tempo inteiro no seu executivo".

O anúncio foi feito já ao final do dia, em comunicado, pelo movimento independente, que classificou a mudança da vereadora da oposição para o atual executivo como "infeliz e reprovável", não podendo assim, acrescenta, "deixar de lhe retirar a confiança política".

"Esta decisão da vereadora Dália Vieira configura uma evidente deslealdade para com todos aqueles que nela depositaram a sua confiança", lembra o movimento na nota publicada nas redes sociais.

A ex-autarca ainda acusa Vítor Costa e a sua liderança de "aliciar" uma vereadora da oposição, campeando "a intriga, a mentira, o desrespeito" naquilo que diz ser a "difícil convivência" do atual presidente da autarquia com as "formações políticas da oposição".

O órgão executivo do município vilacondense, recorde-se, era até agora constituído pelo presidente Vítor Costa e quatro vereadores eleitos pelo Partido Socialista, três eleitos pelo Movimento Elisa Ferraz - Nós Avançamos Unidos (que agora perde a vereadora Dália Vieira) e um eleito pelo Partido Social Democrata.