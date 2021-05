Multibanco fora de serviço há mais de um ano indigna moradores de Mindelo

Ana Trocado Marques Hoje às 20:40 Facebook

População fez abaixo-assinado, mas há um diferendo com a proprietária do edifício que tarda a ser resolvido.

"Faz muita falta!", atira Manuel Jorge Seca, olhando a caixa multibanco. Está instalada, ligada, prontinha a funcionar, mas não trabalha. O multibanco da Rua da Praia, em Mindelo, Vila do Conde, está há um ano e meio fora de serviço. A culpa é de um diferendo com a proprietária do edifício. Quem sofre é quem ali mora e, agora, tem de andar mais de um quilómetro para chegar à caixa mais próxima. O caso motivou um abaixo-assinado.

"O multibanco mais próximo é longe. Para pessoas de idade, que não têm transporte, torna-se muito complicado. E depois, como é o único aqui no centro da freguesia, são filas intermináveis", explica Isabel Ruiz.