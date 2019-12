Neve, luzes e festa. O Natal já chegou a Vila do Conde

Ana Trocado Marques Ontem às 21:51 Facebook

Nevou, acenderam-se as luzes da cidade e, para delírio da pequenada, o Pai Natal chegou vindo dos céus. À espera, estava um coro com centenas de vozes de escolas e associações do concelho que, este domingo, deu as boas-vindas ao Natal em Vila do Conde. Foi o pontapé de saída para uma festa que se prolonga até 6 de janeiro.

A parada, que pelas ruas da cidade anunciou a chegada da quadra mais aguardada do ano, saiu às 17:30 horas do Teatro Municipal rumo à praça da República. Ali, à beira-rio, no sopé do Mosteiro de Santa Clara, começou a festa. O coro de Natal abriu as hostes e, no final, com neve à mistura, o velhinho de barbas brancas desceu de slide, do Mosteiro de Santa Clara, para distribuir abraços a miúdos e graúdos.

Na praça, fica até 5 de janeiro, a pista de gelo, a casa do Pai Natal, o presépio vivo, o carrossel e o mercado de Natal.

No parque João Paulo II, nas Caxinas, a "aldeia Natal" abre a 7 de dezembro. A "Duendelândia" fica até dia 22. Há um carrossel, uma rampa tubbing, arborismo, insufláveis e muita animação. Ali, o Pai Natal chega dia 15.

Na biblioteca municipal haverá ainda, a partir de dia 14, uma árvore de Natal gigante e especial, feita com milhares de livros.