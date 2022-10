Nevermind insolvente com 1,9 milhões em dívidas

Ana Trocado Marques Hoje às 18:11 Facebook

Em três anos acumulou 1,9 milhões euros de dívidas, a 63 credores, entre eles os trabalhadores (43 mil euros), a Segurança Social (108 mil euros), as Finanças (20 mil euros), o IAPMEI e a banca (544 mil euros). Tem zero em património. A assembleia de credores é na próxima terça-feira. Serão eles a decidir se a Nevermind vai ou não continuar a laborar.

A empresa sediada em Labruge, Vila do Conde, que cria e promove eventos para crianças e detém as marcas "Love in a Box" (casinhas, parques e mobiliário infantil), "Industry Nevermind" (mobiliário) e "Organic House" (casas modulares), está, diz o administrador da insolvência, "em asfixia económico-financeira".

A empresa abriu portas em março de 2019 com a organização de eventos. Seguiu-se a carpintaria, o mobiliário infantil e, finalmente, a construção e design de interiores.