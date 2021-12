Obra no porto de pesca de Vila de Conde adjudicada por 600 mil euros

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

A Docapesca, empresa do setor do Estado que explora portos de pesca e lotas, anunciou esta quinta-feira a adjudicação da obra de reabilitação e ampliação do cais de descarga de pescado do porto de Vila do Conde, por 600 mil euros.

Segundo a entidade, a intervenção pretende "melhorar as condições de trabalho dos armadores, através da substituição da plataforma do cais por outra alteada, ou de geometria similar".

"A empreitada prevê também a instalação de um cais flutuante, composto por uma estrutura em betão reforçado. O acesso ao cais flutuante será feito através de um patamar e de uma ponte de estruturas de aço metalizado, instaladas na extremidade jusante do cais", explicou a Docapesca em comunicado.

Além deste investimento de 600 mil euros na ampliação do cais de descarga, a Docapesca já tinha aplicado, recentemente, na estrutura portuária de Vila do Conde, no distrito do Porto, 360 mil euros para melhorar as condições de trabalho nos estaleiros navais de Azurara.

A estas intervenções no porto de Vila do Conde a Docapesca junta ainda uma obra no porto de Esposende, distrito de Braga, onde está previsto investir cerca de 350 mil euros na substituição do quebra-mar existente.

Esse quebra-mar será constituído por oito pontões de betão, dimensionados e preparados para a amarração de embarcações de médio porte e pesadas.