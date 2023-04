Obras na marginal de Vila do Conde quase prontas

Ana Trocado Marques Hoje às 18:21 Facebook

Entre 2018 e 2019, o muro da praia de Árvore, em Vila do Conde, caiu quatro vezes. Depois de anos de "remendos" e mais de 200 mil euros gastos, a marginal foi, agora, alvo de uma "intervenção de fundo". A obra, orçada em 1,8 milhões de euros, está praticamente pronta e já vai permitir uma época balnear normal, num dos areais mais procurados do concelho.

"A obra tinha um prazo de execução de 11 meses e vai ficar concluída em 10. Quase não se nota que houve intervenção e foi feito ali um enrocamento robusto. Está uma intervenção belíssima", afirmou, ao JN, o presidente da Câmara, Vítor Costa, que conta ter o trabalho pronto dentro de 15 dias.

Ali, na pequena marginal de Árvore, entre março de 2018 e novembro de 2019, o muro ruiu quatro vezes, levando consigo parte da estrada e as escadas de acesso ao areal. A cada queda, a Autarquia repunha, mas de nada valia. O muro, muito fustigado pelo mar, sobretudo no inverno, voltava sempre a cair. Os moradores reclamavam "obras de fundo", lamentavam "o dinheiro deitado ao lixo" em "remendos" que nada resolviam e temiam, cada vez mais, a invasão do mar. A última derrocada foi em novembro de 2019. Caiu o muro e parte da marginal. O trânsito foi cortado e um dos acessos à praia vedado. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) prometia estudar uma solução para o problema.