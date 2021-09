Onze milhões para ampliar hospital da Póvoa e Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 14:41 Facebook

Verba está inscrita no Orçamento do Estado e só falta abrir o concurso público. Novo edifício ficará nas antigas Oficinas Militares.

São quase 11 milhões de euros para ampliar o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde. O projeto está pronto, aprovado e a verba inscrita no Orçamento de Estado. Só falta mesmo lançar o concurso. A Câmara da Póvoa cedeu o terreno e vai ajudar com 1,5 milhões. A Câmara de Vila do Conde pôs-se de fora (ver caixa).

"Espero que o Ministério das Finanças não esteja a preparar-se para mais uma cativação. O Governo tem é que cumprir e habituar-se, de uma vez por todas, a não cabimentar tudo e cativar a seguir", afirmou ao JN Aires Pereira.