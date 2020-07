Padre infetado leva à suspensão das missas em Guilhabreu

Ana Trocado Marques Hoje às 19:25 Facebook

A Vigararia Trofa/Vila do Conde decidiu suspender as missas em Guilhabreu, no concelho de Vila do Conde, "até que o surto viral esteja controlado".

O padre, alguns familiares e vários elementos do grupo coral estão infetados com covid-19. Conforme o JN noticiou, a população já tinha lamentado o "secretismo" e a "falta de informação clara" sobre o caso e a junta de freguesia falava em duas dezenas de infetados.

Agora, quatro dias depois da notícia, a Vigararia toma uma posição e suspende as missas na paróquia de Guilhabreu, até que a situação seja ultrapassada. Em comunicado, o vigário Luciano Lagoa, garante ainda que o padre Carlos Duarte, "foi vítima e não agente da propagação" do vírus.

Ainda assim, e uma vez que "algumas das pessoas infetadas estão relacionadas com a vida litúrgica", as celebrações eucarísticas estão, por agora, suspensas.

Luciano Lagoa pede ainda à população de Guilhabreu que não procure "celebrações presenciais fora da paróquia para não correr o risco de propagar o vírus". Devem, em alternativa, participar nas missas através da internet ou rádio.

O padre de Guilhabreu está internado, desde o dia 20, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Haverá já familiares do pároco infetados e vários elementos do grupo coral, cujo ensaio foi, dias antes, conduzido por Carlos Duarte.

Na véspera do internamento, ainda sem sintomas da covid-19, o pároco foi celebrar missa à freguesia de Mindelo devido às férias do padre residente.