Parcómetros fora de serviço geram caos no trânsito e revolta em Vila do Conde

Situação em Vila do Conde arrasta-se há mais de dois anos. Autarquia diz que vai colocar novos aparcamentos.

Com os parcómetros fora de serviço desde a altura da pandemia, estacionar no centro de Vila do Conde torna-se diariamente uma dor de cabeça. Com os lugares ocupados logo às primeiras horas da manhã, os comerciantes queixam-se de que a situação "prejudica imenso" o negócio. Já quem desiste de procurar estacionamento acaba por deixar os carros em segunda fila, criando ainda mais confusão. Entretanto, as máquinas vão apodrecendo...