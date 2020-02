Parque infantil numa "ilha" rodeada por estradas gera polémica

Ana Trocado Marques Hoje às 08:26 Facebook

É um parque infantil no meio de uma espécie de rotunda, no largo da Rua Cidade de Portalegre, na Urbanização da Gândara, em Malta, Vila do Conde.

Quem lá mora gostava que tivesse "uma vedação" e "passadeiras", mas admite que, ao abandono, o pequeno jardim estava muito pior. Nas redes sociais, multiplicam-se as críticas à falta de segurança num espaço dedicado às crianças e até a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) já lamentou a localização. A Junta de Freguesia defende-se: é uma rua sem saída, com pouco trânsito e os habitantes "estão satisfeitos"

"Era um terreno abandonado com um antigo depósito de água, que já não funcionava há anos", explica Carolina Pedro, que mora quase em frente ao novo e polémico parque. O "espetáculo" ali no meio em nada dignificava a zona de vivendas unifamiliares, continua a contar a moradora.

O pequeno terreno, de forma triangular, rodeado de estradas, mais parece uma rotunda. No final de 2019, ouvida a Junta, a Câmara decidiu aproveitar o espaço para criar um parque infantil e uma pequena zona de desporto e lazer.

