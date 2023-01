Passadiços destruídos junto à ribeira de Silvares em Mindelo

O aumento de caudal na ribeira de Silvares e a força do mar destruíram os passadiços de madeira na Reserva Ornitológica de Mindelo (ROM), em Vila do Conde.

"Vamos repor os passadiços de forma provisória, mas será uma obra que vai demorar cerca de duas semanas", explicou, ao JN, o presidente da Câmara, Vítor Costa, pedindo, até lá, a todos os que por ali caminham diariamente, que evitem o local.

Na zona junto à foz da ribeira de Silvares, o mar galgou a duna e deixou o passadiço, por agora, intransitável.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem já, em colaboração com a Câmara, prevista a relocalização dos passadiços, numa obra orçada em 800 mil euros, que arrancará, diz o edil, "muito em breve".

Em Vila do Conde, contou ainda o autarca, foram os cursos de água - os rios Ave, Este e Onda e as ribeiras da Varziela e de Silvares - os que maiores estragam causaram com o mau tempo dos últimos dias. Vítor Costa diz que há "largas centenas de milhares de euros de prejuízos", sobretudo provocados por galgamentos, pequenos aluimentos e danos na rede viária. A Proteção Civil, os bombeiros e os serviços municipais estão no terreno, mas o edil pede alguma paciência às populações e lembra "as reparações não podem ser feitas todas no mesmo dia".