Pedro Soares: "Queremos devolver o rio aos vilacondenses"

Pedro Soares é o candidato do PSD à Câmara de Vila do Conde e, depois de anos "do mesmo", acredita na vitória.

Em 2019, depois de várias tentativas, Pedro Soares subiu à liderança do PSD em Vila do Conde. Em junho de 2020, a sua candidatura à Câmara foi a primeira no país a ter outdoors na rua. A nova ponte sobre o rio Este e a ecovia do Ave, a ligar a cidade à ponte D. Zameiro, em Macieira, foram as primeiras promessas. Com Elisa Ferraz, diz, mudou o rosto, mas a forma de governar manteve-se: os mesmos "tiques", a mesma "incapacidade para resolver problemas estruturais". Por isso mesmo, o professor, de 50 anos, acredita na vitória.

Já disse que, se for presidente da Câmara, vai reduzir o preço da água em 35%. É possível o acordo com a Indáqua?

O nosso objetivo é baixar a tarifa em 35% e há dois caminhos: ou através do diálogo (e eu, por princípio, acredito no diálogo); senão, vamos para o resgate e vamos fazer com que a água volte a ter os serviços municipalizados. (Só para clarificar: nunca falamos na criação de uma empresa municipal. É serviços municipalizados)