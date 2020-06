Perfuradora de obra na marginal de Vila do Conde danifica casas

Ana Trocado Marques Hoje às 14:25 Facebook

Máquina que trabalha na construção dos futuros armazéns de pesca em Vila do Conde provoca estragos em dezenas de habitações. Empresa promete pagar aos moradores.

O chão estremece, as casas abanam, as rachadelas acumulam-se em tetos e paredes. "A casa vai cair, não vai?", pergunta Ana, deitada na cama. Há mês e meio que, aos 89 anos, vive com o coração nas mãos. O filho, Francisco, diz-lhe que não. Vira-a na cama, ajeita-lhe os cobertores, faz-lhe uma festa. À saída do quarto, abana a cabeça. "É isto todos os dias", diz. A idosa tem medo. Francisco não lhe diz, mas também tem.

Do outro lado da rua, na Avenida Infante D. Henrique, na Poça da Barca, Vila do Conde, há uma máquina com mais de 20 metros a perfurar o chão. É a obra dos futuros armazéns de pesca da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM). A empresa - a Atlântinível - promete pagar os estragos, mas os moradores querem garantias. "É um barulho que parece um terramoto! O chão treme, as garrafas batem umas nas outras e até os bibelots caem das prateleiras!", explica Alice Santos.