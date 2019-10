Ana Trocado Hoje às 09:36 Facebook

Uma embarcação com três pescadores naufragou, esta quinta-feira de manhã, perto da praia de Vila Chã, Vila do Conde. Os homens foram resgatados do mar pela Polícia Marítima.

Acidente deu-se às 7.20 horas, com um pequeno barco de pesca costeira. Quando a Polícia Marítima chegou ao local, encontrou os pescadores a cerca de 20 metros da costa, numa zona perigosa com rochas, e o barco já tinha afundado.

Os três homens foram resgatados da água e dois deles foram levados para o hospital em hipotermia.