Portugal, Espanha, Brasil e Cabo Verde juntos à mesa em Vila do Conde

São 70 stands, seis restaurantes, cinco petisqueiras e várias tabernas a vender de tudo: do pão aos doces tradicionais e dos enchidos às carnes fumadas, passando pelos queijos, compotas, ervas aromáticas, mel, azeite, chás, vinhos e licores.

Depois de dois anos de interregno forçado pela pandemia, a Feira de Gastronomia regressa esta quinta-feira a Vila do Conde. Este ano, a viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral vai inspirar o restaurante temático e Portugal, Canárias, Cabo Verde e Brasil vão juntar-se à mesa. O certame fica até dia 28.

Este ano, passam 100 sobre a primeira travessia aérea do atlântico sul. O almirante Gago Coutinho e o comandante Sacadura Cabral partiram de Lisboa, a 30 de março de 1922, a bordo do hidroavião "Lusitânia" com destino ao Rio de Janeiro. Para celebrar o feito, o restaurante temático misturará, na ementa, a gastronomia dos quatro países por onde passou a viagem: Portugal, Espanha (Canárias), Cabo Verde e o Brasil.



Depois, espalhados pelos jardins da Avenida Júlio Graça, volta a haver cinco restaurantes regionais (Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Alentejo, Algarve e Madeira), outras tantas petisqueiras (sopas, peixe, carnes, pão em forno de lenha e vegetariana) e 70 stands de produtos regionais.



As tabernas com vinho a copo das diversas regiões vinícolas, a livraria gastronómica, os workshops e, à noite, as danças e cantares tradicionais, completam o programa da 22.ª edição da Cozinha à Portuguesa.