Pôs mãos à obra e decidiu limpar as ervas que já cobriam o passeio

Fernando Soares estava farto de ver os passeios da EN104, em Árvore, Vila do Conde, literalmente cobertos de ervas daninhas. No sábado, passou das palavras aos atos. Arregaçou as mangas, pediu ajuda a um amigo - José Pena - e, apesar da chuva, pôs mãos à obra: cortou a vegetação, limpou o passeio e foi levar as ervas ao contentor de resíduos verdes.

Os dois até concorreram à junta em listas opostas (PSD e CDS-PP), mas isso não os impediu de dar as mãos para resolver um problema.

"Acabamos de fazer um trabalho comunitário", afirmou, num curto vídeo gravado para o facebook logo a seguir. Fernando Soares lamenta a "inoperância das entidades competentes - Infraestruturas de Portugal (IP), Câmara de Vila do Conde e Junta de Freguesia" e pede que, agora, com tudo limpo, pelo menos "zelem" pelo estado das coisas. A limpeza começou às 7 horas. O trabalho ficou concluído às 8.20 horas.

"Terminamos sujos e molhados - choveu torrencialmente -, mas com o sentimento de dever cumprido", rematou.

A EN104, que liga Vila do Conde a Santo Tirso, tem, em vários pontos do percurso, os passeios completamente cobertos de silvas e ervas daninhas. Em Árvore, o troço, muito movimentado, é da responsabilidade da IP. Já em 2019, o grupo Árvore Viva tentou sensibilizar a empresa pública quer para a limpeza, quer para a necessidade de medidas de acalmia de trânsito, mas foi em vão.