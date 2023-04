Praias de Vila de Conde podem ficar interditas devido a descarga ilegal

A Polícia Marítima já enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) as amostras de água colhidas esta manhã, no rio Ave, em Vila do Conde. Agora, está nas mãos da APA a interdição (ou não) das praias. Azurara, junto à foz do Ave, será a praia com maior probabilidade de contaminação e, com as temperaturas a subir, as idas a banhos deverão ser feitas com cuidados redobrados.

"O comando local colheu amostras e fez as diligências devidas para avisar as autoridades administrantes", afirmou, ao JN, o comandante do porto de Vila do Conde, Bruno Ferreira Teles. Também o SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) da GNR colheu amostras de água, que serão, agora, analisadas para prosseguir com a investigação, no sentido de identificar o infrator.

Uma eventual interdição das praias só poderá ser feita se determinada pela APA. A praia de Azurara, recorde-se, embora muito frequentada por banhistas, não é uma zona balnear designada, em parte devido à proximidade do rio Ave e à poluição que daí poderá advir.

Agora, espera-se que a APA informe se há ou não segurança para ir a banhos nas praias mais próximas da foz do Rio.

Recorde-se que, esta manhã, uma enorme descarga ilegal de resíduos industriais contaminou as águas do rio Ave, junto à lota de Vila do Conde, a 500 metros da foz do rio. A origem dos resíduos não está ainda determinada, mas, dado o teor de gordura e a cor esbranquiçada, a autarquia não tem dúvidas que se tratou de uma descarga industrial de uma empresa, provavelmente, localizada nas freguesias de Azurara ou Árvore.