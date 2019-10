Presidente da Junta de Mindelo demite-se

Ana Trocado Marques Hoje às 20:03 Facebook

O presidente da Junta de Freguesia de Mindelo, Domingos Duarte, do PS, apresentou a demissão com "efeitos imediatos".

A notícia foi dada esta quinta-feira pelo presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Matos, do movimento independente NAU. Sem maioria, a Junta estava, há dois anos, com problemas sucessivos e, atualmente, "em gestão". Agora, o socialista bateu mesmo com a porta. Resta saber se haverá acordo ou se a freguesia do concelho de Vila do Conde irá a votos antes do tempo

Primeiro, foi a confusão na noite eleitoral, com a GNR chamada a intervir, três contagens de votos e uma queixa da NAU à Comissão Nacional de Eleições (CNE). A primeira contagem, garantia, dava a vitória à NAU por 60 votos. No final, perdeu por 16 com "os boletins a não baterem certo".

Seguiu-se a tomada de posse. Domingos Duarte, do PS, que venceu sem maioria, quis constituir o executivo e viu os nomes "chumbados" pela oposição. Insistiu, sem consenso. Em março, a CNE disse que poderia ter sido violada a Lei Eleitoral na noite das eleições e remeteu o caso para o Ministério Público (MP). Em setembro, com ameaça de denúncia das constantes ilegalidades (executivo em funções não aprovado em AF), secretário e tesoureira demitiram-se. A junta ficou "em gestão".

A 9 de outubro, Domingos Duarte quis constituir novo executivo. Levou os nomes à Assembleia de Freguesia, mas, com o PS a ter apenas um quarto dos deputados, foram chumbados pela oposição. Duas semanas depois, o autarca demite-se.

Cláudio Matos diz que está a fazer os possíveis para assegurar "a constituição de um novo executivo com a máxima urgência", mas admite que será preciso "um período de negociação". Assim, nos próximos dias, explica, os serviços da junta estarão "limitados".

Domingos Duarte, que, em março, garantiu ao JN que ficaria os quatro anos, não esteve, agora, disponível para prestar qualquer esclarecimento.