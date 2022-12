Previsão de mau tempo adia concerto da Aurea em Vila do Conde

O concerto de Aurea previsto para esta quinta-feira em Vila do Conde, no dia em que as luzes de Natal vão ser ligadas, foi adiado para dia 7 de janeiro, às 18.30 horas, junto ao Palácio da Justiça. A Câmara justifica a mudança com "a previsão de agravamento das condições meteorológicas".

Do mesmo modo, será adiada a abertura do Mercado de Natal, nos Jardins da Avenida Júlio Graça, para este sábado, às 11 horas.

Já a ligação das iluminações decorativas nas ruas da cidade mantém-se para esta quinta-feira, às 18 horas.

"Face à situação meteorológica prevista, a Câmara entendeu proceder a estas alterações agradecendo a compreensão de todos os vilacondenses", faz saber o município através de um comunicado.