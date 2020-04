Primeira morte por Covid-19 no Centro de Apoio à Deficiência de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu um dos utentes do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha (CARPD), em Vila do Conde, que estava internado com Covid-19. O homem, com cerca de 50 anos, que tinha outros problemas de saúde, não resistiu ao novo coronavírus.

É a primeira morte na instituição da Casa da Misericórdia de Vila do Conde que, entre utentes e funcionários, tem 102 pessoas infetadas.

"Era um utente que tinha já uma série de complicações de saúde. Era uma pessoa já muito frágil", explicou, ao JN, o mesário da Santa Casa, Rui Maia

O utente, um dos 83 que testaram positivo à Covid-19, tinha já sido transportado ao hospital na sexta-feira com febre e falta de ar. Ontem, acabou por falecer.

No hospital, estão mais dois internos do lar que acolhe deficientes, mas o seu estado, diz Rui Maia, não inspira, por enquanto, cuidados de maior.

Na instituição, há ainda mais três casos de febres ligeiras. Todos os outros estão assintomáticos. Também "sem sintomas e muito bem-dispostos" estão os 19 funcionários, que, depois de terem dado positivo à Covid-19, estão em casa em isolamento.

Conforme o JN noticiou, uma utente do CARPD internada de urgência com um AVC deu positivo no teste à Covid-19. Nunca teve sintomas. Perante o caso, a instituição decidiu testar os 148 utentes e funcionários. 102 deram positivo.

A equipa foi integralmente substituída e os utentes estão, agora, a viver em duas alas separadas - uma para utentes com Covid-19, outra para os 11 utentes que não estão infetados.