Prior acusado de agredir idoso faz queixa-crime e lamenta "motivações políticas"

O prior de Vila do Conde, Paulo César, apresentou queixa-crime contra um homem de 78 anos que o insultou dentro e à porta da padaria "O Pasteleiro", no centro da cidade.

Fernando Vilaça garantiu a um jornal local que foi agredido pelo pároco. O padre Paulo César não tem dúvidas que a "vitimização" tem "motivações políticas", já que o homem faz parte da lista à assembleia municipal do movimento independente NAU de Elisa Ferraz e são públicas as relações difíceis entre a autarquia e a paróquia.

O incidente, explica, aconteceu ao final da tarde de 28 de julho. Paulo César estava na fila da padaria. Uma paroquiana cedeu-lhe a vez. Agradeceu e, enquanto a fila andava, foram conversando. Vilaça chegou minutos depois. A um jornal local disse que só chamou a atenção, porque o homem e a mulher não avançavam. Paulo César diz que, em plena padaria, foi insultado "de tudo": "O sr. é uma merda" e "Padreco de merda" foram alguns dos impropérios.

Paulo César foi atendido, saiu, pousou a caixa de bolos no carro e veio ao encontro do homem, que ia já de saída da padaria.

"Só lhe disse: "O sr. desculpe, mas diga-me porque é que me tratou daquela maneira?", garante. Vilaça acusa o padre de lhe ter "feito uma espera", empurrado e "agredido com um murro", que lhe atirou óculos e aparelho auditivo ao chão. Paulo César diz que os insultos recomeçaram de imediato e subiram de tom. O caso acabou numa troca de empurrões entre os dois - "sem murro nenhum", afiança -, separada, depois, por populares, entre os quais o candidato socialista, Vítor Costa.

O padre, em funções em Vila do Conde desde 2012, apresentou queixa-crime no dia seguinte e arrolou testemunhas. Até agora, Fernando Vilaça não apresentou qualquer queixa. "É medíocre! Deu para perceber que este sr. destilava ódio por motivos político-partidários", frisou, triste por estar no meio de uma "batalha" na qual não quer participar. Não acredita que, a menos de dois meses das eleições, o episódio, que Vilaça "se apressou a contar ao jornal", tivesse sido "inocente".

"Esta Câmara tem feito muito mal à paróquia. Foi o espigueiro da Feira de Artesanato [que tirou aos escuteiros], foi a recusa de verbas para o restauro dos sinos da igreja, que estiveram meio ano parados... enfim. Não concordo com a falta de justiça e equidade e tenho o direito de o dizer. Isto não é uma ditadura, mas sempre tratei a Câmara e a presidente com todo o respeito. Esta hostilidade daquelas pessoas com a paróquia é um enjoo", rematou.