Projeto de apoio a idosos de Vila do Conde em risco por falta de financiamento

"Porta 55+" visita diariamente mais de uma centena de idosos das freguesias de Árvore, Mindelo e Vila Chã e ajuda-os a ter um envelhecimento "mais ativo, mais saudável e mais feliz".

Ajudam no jardim, passeiam, levam ao café, jogam às cartas, conversam, fazem exercício físico. São voluntários com mais de 55 anos de idade que, todos os dias, percorrem as freguesias de Árvore, Mindelo e Vila Chã para dar apoio a mais de uma centena de idosos que vivem sozinhos.

O "Porta 55+" está na rua desde 2020. Agora, sem financiamento, o projeto do Centro Social e Paroquial de Mindelo (CSPM), apoiado pelo Portugal Inovação Social, corre o risco de terminar. A instituição garante-o até ao final do ano. Depois, é preciso encontrar parceiros.