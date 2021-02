PS acusa a presidente da Câmara de lançar "boatos" sobre vacinação

Ana Trocado Marques Hoje às 14:01 Facebook

O PS de Vila do Conde considera os "insultos" de Elisa Ferraz "muito graves" e "inaceitáveis". Acusa a presidente da Câmara de "lançar o boato" e de se "vitimizar" para esconder "a incapacidade do executivo" de trazer um centro de vacinação para o concelho.

"Faz insinuações à boa maneira "trumpiana" de que há quem se aproveite da pandemia". Fala em "compadrios". Sem dizer quem, quando e como. Lança o boato. Vitimiza-se, como sempre, afirmando-se "extraordinariamente ofendida". Ignorando que é ela quem ofende", afirma, em comunicado, o PS de Vila do Conde.

Para os socialistas é "inaceitável" e "uma enorme ofensa" ver uma presidente de Câmara chamar "terrorismo" a uma tomada de posição pública do líder do PS. E, para que não restem dúvidas, reproduz as declarações de Vítor Costa: "A inexistência de um local em Vila do Conde para serem vacinados é inaceitável. Quem tinha o dever de opor-se a esta situação de menorização do nosso concelho nada fez. Mais do que criticar, procuro encontrar soluções. Vou estabelecer contactos, sensibilizar e exigir um posto de vacinação em Vila do Conde".

Depois da reação do PS, Elisa Ferraz deu respondeu em conferência de imprensa. Garantiu que nunca foi "tida nem achada" na decisão de instalar a vacinação Póvoa de Varzim/Vila do Conde, em Aver-o-Mar (Póvoa). Diz que lhe foi dito que a regra era um centro de vacinação por ACES (Agrupamento de Centros de Saúde).

A fim de facilitar o processo, acatou. Agora, aponta o exemplo de Esposende para dizer que a "suposta regra" foi desvirtuada por "compadrios", após o protesto do PS de Esposende. O PS de Vila do Conde, frisa, estava a tentar repetir a "proeza".

"Não se dá uma conferência de imprensa para explicar o problema da vacinação fora do nosso Concelho, dá-se uma conferência de imprensa para insultar o PS e o seu candidato", lamenta, em jeito de conclusão, o PS no comunicado.