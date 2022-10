PSD de Vila do Conde retira confiança política ao seu vereador

A comissão política concelhia do PSD de Vila do Conde decidiu, por unanimidade, retirar a confiança política ao vereador eleito nas últimas autárquicas.

Em comunicado, a comissão liderada por Luísa Maia diz que "é notória a deterioração da relação de confiança" e a "falta de articulação política" com Pedro Soares, que atua "de forma independente" e "à revelia do partido". A gota de água foi, esclarece ainda, uma entrevista recente de Pedro Soares, em que acusou os militantes de "falta de sentido de responsabilidade" ao elegerem, em dezembro de 2021, Luísa Maia para liderar o partido.

"Pese embora o esforço desta comissão política em sempre chamar o vereador ao diálogo, alertando-o, inclusive para as suas responsabilidades para com o partido pelo qual foi eleito, certo é que, a conduta do vereador é de total revelia para com o partido e o definido por esta comissão política", afirma a comissão política, que deu, ontem à noite, conhecimento da decisão aos militantes em plenário.

PUB

A 10 de setembro, numa entrevista à rádio local Onda Viva, Pedro Soares afirmou que "os militantes que escolheram outra liderança não tiveram sentido de responsabilidade" e "foram no aventureirismo desta nova liderança". Foi, para a comissão política, a gota de água numa relação que já dava, há muito, sinais de fragilidade.

"O vereador Pedro Soares atacou de forma ignóbil e inexplicável os militantes e a democracia de umas eleições, só porque não foi reeleito presidente desta comissão política, querendo responsabilizar e culpabilizar o direito ao voto de cada militante", frisa ainda o comunicado, acrescentando que tais declarações "comprometem de forma grave e séria a relação de confiança e a dignidade que deve subsistir aos eleitos por um partido político".

O PSD de Vila do Conde demarca-se, assim, a partir de agora, de todas as posições políticas e decisões que Pedro Soares possa vir a tomar.

Na reunião plenária de militantes foi aprovado um voto de confiança à deliberação tomada pela comissão política.