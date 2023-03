PSD/Vila do Conde contra política de "pão e circo" da autarquia

"500 dias de muita fotografia", com "muito pão e circo, muita parra e pouca uva". É assim que o PSD de Vila do Conde vê o primeiro ano e meio de mandato do socialista Vítor Costa. Os sociais-democratas criticam os gastos de 1,7 milhões de euros em "festas, eventos e espetáculos", quando há um "infinito rol de promessas" eleitorais por cumprir.

Já o presidente da autarquia, Vítor Costa, lembra o "impacto social e económico" das atividades culturais e de lazer levadas a cabo e explica que o montante gasto representa "apenas 2% do orçamento municipal".

"Pouco mudou Vila do Conde e em nada se melhorou a vida dos vilacondenses. Quem hoje nos governa limita-se a repetir uma cassete já muito tocada", afirma a líder do PSD de Vila do Conde, Luísa Maia.



Se, por um lado, a obra, acrescenta o PSD, é "inexistente ou reinaugurada" - ficando "por cumprir" as pontes sobre o Ave, os novos parques de estacionamento e as mil habitações sociais -, por outro gastou-se "mais de 1,7 milhões em festas, quase um terço do montante que o município já contraiu de dívida ao longo deste mandato".