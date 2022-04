Quase meio milhão para arranjar a Igreja Matriz de Vila do Conde

Vão começar as obras na Igreja Matriz de Vila do Conde. A empreitada, orçada em cerca de 464 mil euros, inclui a torre sineira e toda a cobertura do tempo do século XVI, classificado como Monumento Nacional desde 1910.

O prior de Vila do Conde, Paulo César, espera que este seja "o primeiro passo de um restauro mais abrangente" há muito reclamado. Há mais de três anos, recorde-se, a parte superior do altar de Santo António caiu e só por sorte não atingiu ninguém.

"É urgente estancar as infiltrações e entradas de água. Em dias de maior incidência de chuva, chove mesmo dentro da igreja", explicou, ao JN, o pároco, que já em 2013 havia alertado a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) para as graves infiltrações.

Em 2014, caiu um pedaço de madeira do altar das Almas e, em 2016, queimou o quadro elétrico, deixando inoperacionais grande parte dos sinos. Um ano antes, chegou a haver uma candidatura a fundos comunitários, mas as verbas não chegaram.

A 16 de dezembro de 2018, às 11.50 horas, a parte superior do altar de Santo António caiu. Os enormes bocados de madeira ficaram espalhados pelo chão. 20 minutos mais tarde, "a igreja estaria cheia e tinha havido tragédia maior", garante Paulo César.

Em 2020, a paróquia pressionou e a DRCN acabou por assumir uma nova candidatura. A comparticipação comunitária é de 85%. A Câmara assume o resto.

"É um dos maiores símbolos da nossa cidade. A Câmara assumiu e assumirá sempre que necessário a comparticipação nacional das obras", afirmou o presidente, Vítor Costa.

Agora, explica o prior, a ideia é, enquanto decorre a obra - que se prolongará por 15 meses, sem que a igreja nunca esteja fechada ao público e ao culto -, trabalhar com os arquitetos para traçar um "masterplan", identificando os vários problemas e apontando propostas de solução para que outras candidaturas possam surgir.