Quatro milhões para aumentar o outlet de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Via Outlets vai investir quatro milhões de euros na ampliação do Vila do Conde Porto Fashion Outlet. O novo Vila do Conde Retail Park, com 14 mil metros quadrados, terá lojas como o Continente, Rádio Popular, Loja do Gato Preto e Ornimundo e abre portas em novembro.

"Acreditamos que Vila do Conde tem muito potencial e é uma zona em crescimento e este projeto vem reforçar a relevância da cidade", afirma o diretor da Via Outlets Portugal, Jorge Pinto Fernandes.

O novo Retail Park ficará junto ao Vila do Conde Porto Fashion Outlet, mas num edifício independente. São mais 14 mil metros quadrados de lojas a juntar aos 28 mil já existentes. As obras já arrancaram.

O outlet de Vila do Conde abriu portas em 2004 pela mão do grupo espanhol Neinver. O projeto previa a construção de um hotel, salas de cinema, uma zona de habitação e escritórios, mas só o centro comercial avançou. Em 2016, foi vendido à Via Outlets, a dona do Freeport Alcochete, que detém mais nove outlets na Europa. Foi o primeiro do género no país. Atualmente tem 137 lojas, cerca de mil funcionários e recebe mais de 4,3 milhões de clientes por ano.