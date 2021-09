Queda de eucalipto mata homem em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 16:13 Facebook

Um homem, com idade entre os 45 a 50 anos, morreu, ao início da tarde deste sábado, quando o eucalipto que estava a cortar lhe caiu em cima, numa zona de pinhal, em Labruge, Vila do Conde. A árvore, com mais de 20 metros, esmagou por completo a vítima.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros de Vila do Conde cerca das 14.20 horas. Os operacionais seguiram para o local com um desencarcerador, ainda na esperança de conseguirem salvar o homem, mas, à chegada ao local, já nada havia a fazer. A vítima, que estaria a cortar o eucalipto com familiares, teve morte imediata.

Às autoridades, os familiares, ainda em choque, contaram que nada fazia prever a queda abrupta da árvore de grande porte.

No local, estão, além dos Bombeiros de Vila do Conde, a Cruz Vermelha de Vilar, a viatura de emergência médica do Hospital Pedro Hispano (Matosinhos), o INEM e a GNR, que está, agora, a investigar o caso e a apurar se o homem estaria a serviço de alguma empresa, ou se era apenas uma limpeza que decidiu fazer no terreno.