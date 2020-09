Queda de seis metros provoca ferido grave em Vila do Conde

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Um homem ficou esta terça-feira gravemente ferido após uma queda de seis metros numa obra em Labruge, no concelho de Vila do Conde, disse fonte da GNR local.

O acidente ocorreu pelas 15.34 horas e, pelas 16.30 horas, o ferido, "muito queixoso das costas", estava a "ser imobilizado para ser transportado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos", acrescentou a mesma fonte à Lusa.

Segundo fonte da Cruz Vermelha de Vila do Conde, que prestou auxílio no local juntamente com os bombeiros locais, o homem "caiu do telhado sobre uma plataforma".

No socorro ao ferido, esteve também a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde/Póvoa de Varzim.