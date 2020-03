Queima dos Judas em Vila do Conde vai ser virtual e através do Facebook

Ana Trocado Marques Hoje às 17:44 Facebook

Seria a 15.ª Queima do Judas de Vila do Conde, este ano, dedicada a uma retrospetiva de todas as edições e à homenagem aos que tornaram possível, ao longo dos anos, o espetáculo comunitário.

Agora, por causa da pandemia do novo coronavírus, o teatro de rua, que reúne, todos os anos, 150 artistas em palco dos 6 aos 80 anos, foi cancelado. Para manter a tradição, haverá apenas a leitura do testamento, que será feita através do Facebook, no sábado, dia 11 de abril, à meia-noite.

"Devido às contingências impostas pelo estado de emergência nacional, vemo-nos obrigados a cancelar o espetáculo comunitário Queima do Judas", diz, em comunicado a organização, liderada por Pedro Correia, da associação cultural "Nuvem Voadora".

Ainda assim, acrescenta, porque "não queremos deixar de nos libertar de todos os males e celebrar a chegada da primavera", o testamento do Judas, será lido num "palco virtual", que todos podem ver em direto no Facebook do evento, no dia 11 de abril, à meia-noite em ponto.

O espetáculo da Queima do Judas de Vila do Conde mistura o teatro, o circo, a música, a dança, o vídeo e as artes plásticas e termina sempre com a leitura do testamento em tom de sátira aos "males do concelho". Começou em 1999 e é feito por voluntários, profissionais e amadores, ligados a associações de todas as freguesias. Este ano, ia realizar-se no largo da Alfândega, junto à nau quinhentista.