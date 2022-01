Revolução urbanística muda entrada de Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 19:31 Facebook

Um hotel com cerca de uma centena de quartos, um hipermercado, um ginásio e uma área residencial. É este o projeto para os terrenos da antiga fábrica de conservas Belamar, à face da EN13, no início do acesso à A28. A obra já começou e vai mudar, por completo, uma das principais entradas de Vila do Conde.

A empreitada deverá ficar pronta no início de 2023. O presidente da Câmara, Vítor Costa, lamenta que não tenha havido discussão pública na hora de decidir o melhor para a zona.

"É uma zona nobre e a última entrada da cidade que não estava consolidada em termos urbanísticos. Julgo que merecia uma discussão. Gostaria que os vilacondenses tivessem sido chamados a pronunciar-se antes da aprovação do projeto, que irá ter um impacto enorme naquela zona. Comigo teria havido consulta pública", afirmou, ao JN, Vítor Costa.