Sedes do PSD e CDS-PP vandalizadas em Vila do Conde

As sedes das concelhias do PSD e do CDS-PP de Vila do Conde foram, esta madrugada, vandalizadas.

Nos dois casos, os vidros das janelas foram partidos à pedrada. Pedro Soares, o líder do PSD local, denuncia ainda as mensagens ameaçadora que tem recebido e garante que, "coincidência ou não", com as Autárquicas à porta, as tentativas de "assustar" têm-se intensificado. Na "casa" dos social-democratas é o segundo ataque desde o início do ano. A última foi em janeiro.

"Cuida-te" e "Vou ser o teu maior terror" são mensagens que, no último mês, chegaram ao líder da concelhia do PSD. Esta manhã, encontrou os vidros da sede todos partidos e várias pedras na calçada no interior da sede.

Pedro Soares já fez queixa à PSP e não deixa de lembrar a coincidência entre as ameaças e o vandalismo e a apresentação das listas para as eleições Autárquicas.

"Coincidência ou não o facto é que ontem [sábado] apresentamos todo o cronograma de funcionamento da candidatura à Câmara de Vila do Conde e reunimos com os nossos candidatos às assembleias de freguesia, tendo dado nota pública desse momento. Hoje aparece a sede vandalizada e aceleram as ameaças", escreveu, no Facebook, o líder do PSD.

Garante que não se deixará intimidar: "Estes momentos tornam-nos mais fortes e unidos (...) Não serão estas agressões e ameaças que nos farão desviar".