Sindicato denuncia salários "cada vez mais baixos" na Lactogal

A precariedade, que afeta, sobretudo, os mais jovens, o fim das diuturnidades e os salários cada vez mais baixos. Foi para denunciar estas situações que o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte organizou, esta segunda-feira de manhã, uma ação de luta em frente à Lactogal, em Modivas, Vila do Conde. O STIANOR associou-se, assim, aos protestos da Interjovem - CGTP que, por estes dias, assinalam o Dia Nacional da Juventude (28 de março).

"Em 2014, os salários mais baixos da Lactogal eram 70 euros acima do salário mínimo nacional. Hoje, nesta empresa que fatura milhões, há cada vez mais trabalhadores a receber o salário mínimo", explicou o coordenador do STIANOR e operador de logística da Lactogal há 29 anos, José Armando Correia.

No início de 2020, a empresa prometeu 35 euros de aumento salarial mínimo. Não cumpriu. Na prática, o operador especializado Sérgio Cachadas, de 40 anos, vê-se a ganhar, ano após ano, "cada vez menos". O ano passado, o aumento ficou-se pelos 10 euros. Este ano, "já se diz" que irá pelo mesmo caminho. A Lactogal, explica, culpa a pandemia, mas, para quem lá trabalha, o argumento não colhe: "Desde que começou a pandemia aumentaram a produção, as vendas e os lucros".

A Lactogal, (dona das marcas Agros, Gresso e Mimosa), a Bel Portugal (queijos Limianos) e a Nestlé, frisa José Armando Correia, são três exemplos de empresas "com lucros de milhões e administradores com salários "principescos" de 60 e 90 mil euros à custa dos trabalhadores, que ganham cada vez menos".

Para além de "salários dignos", lutam ainda pelo regresso das diuturnidades (suspensas para novos contratos a partir de 2006 e que fazem com que quem entra de novo ganhe quase tanto como quem tem 10 ou 15 anos de casa) e pela possibilidade de optarem pelo pagamento do subsídio de refeição em dinheiro.

Sérgio Cachadas diz que os trabalhadores - 1500 no grupo, 240 só na fábrica de Vila do Conde - vão sentar-se à mesa das negociações com a Lactogal a 25 de março, mas "a esperança é nenhuma". Pelo que a gigante dos lacticínios vai dizendo, a política de baixos salários e aumentos de 1 ou 1,5% é para continuar.