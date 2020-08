Subida de casos de covid-19 dita suspensão das visitas aos lares em Vila do Conde e Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 17:06 Facebook

Face à subida de casos de covid-19 nos concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, a delegação de saúde decidiu suspender, por duas semanas, as visitas aos lares de idosos e às unidades de cuidados continuados. Na última semana, os dois municípios somaram mais 90 novos casos.

A situação, apurou o JN, será reavaliada em função da evolução do surto nos dois concelhos.

Recorde-se que, no final de junho, um surto na conserveira Gencoal, nas Caxinas, contaminou, segundo dados oficiais, 15 pessoas e obrigou ao fecho de uma sala de jardim-de-infância no Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim. Pouco depois, surgiram casos numa fábrica na zona industrial da Varziela e, mais recentemente, o padre de Guilhabreu testou positivo à covid-19, lançado o alarme na freguesia e na vizinha Mindelo, onde havia celebrado missa e onde tem familiares.

Em Guilhabreu, já depois de o JN ter denunciado o caso, a vigararia Trofa/Vila do Conde decidiu encerrar a igreja. O presidente da junta, Joaquim Moreira, diz que há, neste momento, 30 casos ativos no concelho.

Em Mindelo, a junta fala em duas dezenas de casos e já pediu à GNR para reforçar o patrulhamento e assegurar o cumprimento das normas de segurança em lojas e cafés.

Na Junqueira, uma funcionária da junta testou positivo, obrigando ao fecho do atendimento presencial e do posto dos CTT que ali funcionava.

As três juntas apelam a todos para que cumpram as regras.

No sábado, também a presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, admitiu alguma "intranquilidade" no concelho. Dois dias antes, tinha anunciado haver 130 casos ativos em Vila do Conde e, citando o delegado de saúde, culpava uma propagação maior, nas últimas semanas, "por incumprimento do isolamento domiciliário obrigatório".

Hoje, o boletim semanal concelhio veio trazer mais más noticias: 61 novos casos em Vila do Conde, 29 na Póvoa. Os dois concelhos ocupam os piores lugares entre os 17 municípios Área Metropolitana do Porto no que toca a novos casos da covid-19.