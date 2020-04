Testes a funcionários e idosos do lar da Misericórdia de Vila do Conde deram negativo

Ana Trocado Marques Hoje às 16:57 Facebook

Deram negativos os testes à Covid-19 feitos a duas utentes e quatro funcionárias do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

Na sequência do caso confirmado de uma utente de 91 anos, a instituição explica que foram testadas quatro funcionárias, que lidavam de perto com a idosa, e as duas utentes que com ela partilhavam o quarto. Por causa da "escassez de testes a nível nacional", diz ainda a Santa Casa, as funcionárias foram testadas "por amostragem".

"Todos os resultados deram negativo para a doença Covid-19, o que muito contribui para a tranquilidade dos seus profissionais, utentes e familiares", afirma, em comunicado, a Santa Casa.

Recorde-se que, conforme o JN noticiou na segunda-feira, a Misericórdia anunciou publicamente a existência de um caso confirmado no seu lar da terceira idade, onde estão internados quase duas centenas de idosos. A mulher, de 91 anos, teve "febre súbita" na sexta-feira. Foi isolada e transferida para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, onde foi submetida ao teste, acusando positivo à Covid-19.

A idosa esteve internada até segunda-feira. Teve alta e "está estável" na ala de isolamento Covid-19 do lar.

Apesar da boa notícia, a Santa Casa garante continuar muito atenta e manter em vigor todas as medidas do seu plano de contingência.