Tony Carreira, Matias Damásio e Dulce Pontes no S. João de Vila do Conde

São seis concertos para ver e uma festa que dura quase um mês, com muito bairrismo à mistura. Dulce Pontes, Tony Carreira e Matias Damásio são cabeças de cartaz no S. João de Vila do Conde. A festa é de 2 a 24 de junho.

A festa abre a 2 de junho com a inauguração das iluminações e a Noite de Fados com Dulce Pontes na Praça Vasco da Gama. No dia seguinte, sobe ao palco Carolina Deslandes e, no dia 9, é a vez de Tony Carreira, ambos com concertos no Cais da Alfândega. No que toca à música, a festa segue com os D.A.M.A (dia 16) e Matias Damásio (dia 17). A noitada de S. João será animada por Ana Malhoa.

Depois, há tradição quanto baste: os mastros vindos das 21 freguesias do concelho chegam à Praça da República no dia 10 de junho; no mesmo dia, às 21.30, há o Desfile de Mordomas e Etnográfico na Praça Vasco da Gama e, uma semana depois, são inauguradas as 11 cascatas feitas pelos moradores nas ruas da zona histórica.

A noitada de S. João abre, como já é habitual, com as marchas luminosas dos dois ranchos da cidade - o Monte e a Praça. Em cada uma seguem centenas de componentes e meia dúzia de carros alegóricos, representando monumentos da terra, naquele que é um dos espetáculos mais esperados das festas e puxa à cidade milhares de foliões que, a torcer pelo seu rancho, animam as ruas da cidade. Segue-se a sessão de fogo de artifício, no Estuário do Ave, à 1.30 e, às 2 horas, o palco do Cais da Alfândega é de Ana Malhoa. O dia do padroeiro, a 24 de junho, é reservado às cerimónias religiosas: de manhã, a missa solene, à tarde, a procissão. À noite há a tradicional ida dos ranchos à praia e a sessão de fogo preso, à meia-noite, na Praça D. João II.