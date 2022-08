Torneio de futsal feminino no sábado para ajudar Pipinho

O pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde, vai voltar a encher-se, depois de amanhã, sábado, com as equipas que vão disputar o torneio de futsal feminino solidário "Juntos pelo Pipinho", organizado pela Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU), que junta polícias e profissionais da segurança privada.

O evento, que vai decorrer entre as 9 e as 19 horas, visa ajudar a pagar as terapias intensivas de Filipe Ferreira, um rapaz de 16 anos de Avintes, Gaia, que nasceu com uma doença rara - a síndrome de Norrie - não o deixa andar, ver ou falar. A família, que subsiste com pouco mais do que um ordenado mínimo, não tem como fazer face ao custo de quase dois mil euros por mês dos tratamentos.

As inscrições das equipas revertem na totalidade para Pipinho, como também é conhecido o jovem. No final do evento será realizado um sorteio de camisolas de jogadores de futebol, em que todos podem participar, através da aquisição de bilhetes para o efeito. Também é possível apoiar com donativos, através da página solidária de Facebook "Todos juntos pelo Filipe Ferreira". O presidente da ADAFSU, Bruno Brini, apela ao envolvimento de toda a comunidade nas ações solidárias, para que seja reunida a maior verba possível para ajudar a família de Pipinho.