Torneio de futsal feminino para ajudar o "Pipinho"

Evento organizado por associação de Vila do Conde está marcado para 27 de agosto.

Para voltar a ajudar Filipe Ferreira, o jovem de Avintes, Gaia, que todos conhecem como "Pipinho" e cuja doença rara - a síndrome de Norrie -, não deixa andar, ver ou falar, a Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) vai estrear-se nos torneios femininos solidários, no final de agosto. As inscrições já estão abertas.

"Queremos dar também oportunidade às mulheres de entrarem em campo pela solidariedade", adianta o presidente da associação de Vila do Conde, Bruno Brini, que está a organizar a iniciativa para ajudar a família do rapaz de 16 anos a pagar as terapias intensivas, que têm um custo de quase dois mil euros por mês.

O líder da ADAFSU apela, por isso, à inscrição do "maior número de equipas possível, porque quantas mais se inscreverem, maior será a ajuda para o Filipe. Se reunirem seis ou sete atletas, já conseguem criar uma equipa para participar".

O torneio "Juntos pelo Pipinho", que está marcado para o próximo dia 27, no pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde, "está aberto a todas as equipas que queiram participar", e as inscrições podem ser feitas através da página de Facebook da associação, que deixa o apelo: "forma a tua equipa e ajuda este menino que tanto precisa de nós".

Camisolas de jogadores

"Esta é uma causa que a nossa associação vem acompanhando, e é das que está a precisar mesmo de ajudas, devido aos custos elevados das sessões de fisioterapia [que não são comparticipadas pelo Estado] que os pais do "Pipinho" têm de pagar todos os meses. A família está a atravessar uma fase complicada e queremos ajudar", vinca Bruno Brini, adiantando que o evento incluirá ainda o sorteio de camisolas de jogadores de futebol, pelo que apela aos atletas que sigam o exemplo do futebolista Rúben Ribeiro, que já ofereceu a sua.

Além da participação no torneio que se realiza no próximo dia 27, também é possível ajudar com outros donativos, através da página de Facebook solidária "Todos juntos pelo Filipe Ferreira".