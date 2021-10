Torneio para ajudar jovem que vive com duas balas na cabeça

Ana Correia Costa Hoje às 22:42 Facebook

Tinha ficado prometido há um ano: quando a pandemia de covid findasse, Bruno Brini haveria de organizar um torneio solidário de futsal, através da associação que dirige em Vila do Conde, para ajudar a pagar as terapias de Marta Nogueira, jovem de S. João da Pesqueira que vive com duas balas alojadas na cabeça desde que foi alvejada pelo ex-namorado, em 2015.

A covid-19 não desapareceu mas amainou, e a promessa cumpre-se nos últimos dias deste mês, com a realização da maratona solidária "Marta, a menina milagre", que é organizada pela Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU), em parceria com a International Police Association (uma associação mundial de polícias), e conta com a participação de equipas compostas por elementos das forças de segurança, bombeiros e profissionais da segurança privada.

"O dinheiro angariado é para ajudar a Marta nas despesas da fisioterapia, visto que são sessões muito dispendiosas e não são comparticipadas pelo Estado", explica Bruno Brini, que conta receber "equipas do Norte ao Sul do país", e até fez um "convite a uma equipa da polícia espanhola".