Trabalhadores da Lactogal em greve

"Empresa de milhões e, para nós, só tostões". O grito de alerta saiu da boca das duas dezenas de trabalhadores que, esta segunda-feira de manhã, se reuniram em protesto em frente à Lactogal, em Modivas, Vila do Conde.

A greve na gigante dos laticínios começou às 20 horas de domingo e termina à meia-noite de hoje. O sindicato diz que, em Modivas, no turno da manhã, a adesão na produção rondou os 70%. Reclamam aumentos salariais dignos, o regresso das diuturnidades e o direito ao pagamento do subsídio de alimentação em dinheiro.

"Este ano, os aumentos salariais foram, em média, de dez euros (1%), muito abaixo do acordado no Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para o sector", explicou, ao JN, José Armando Correia, coordenador do Sindicato dos trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte (STIANOR) e operador de logística da Lactogal há 29 anos.

Há uma década, frisa, os trabalhadores da empresa, que nasceu, em 1996, da fusão das cooperativas Agros, Lacticoop e Proleite/Mimosa, recebiam, em média, mais 70 euros do que noutras fábricas. Neste momento, "a maioria ganha 650 euros", ou seja, 15 euros acima do salário mínimo. "Isto com a agravante de trabalharem em laboração contínua e com turnos rotativos, à noite, aos fins de semana, aos feriados", sublinha.

José Armando Correia diz que os trabalhadores não se conformam por verem "administradores a ganhar 60 mil euros, quando, quem produz, ganha 650".

Ano após ano, afirma ainda, a Lactogal tem "lucros milionários" e, em tempos de pandemia, a produção até cresceu, mas, para o próximo ano, as perspetivas são "de muito poucos ou nenhuns aumentos".

A juntar às reivindicações salariais, os trabalhadores querem ainda a reposição das diuturnidades - que deixaram de ser pagas aos contratos assinados a partir de 2006 - e o pagamento de subsídio de refeição em dinheiro aos que, por motivos de saúde ou de opção, não usufruem das refeições na cantina da empresa.

A Lactogal emprega 1400 pessoas. Embala e produz leite, iogurtes, queijo e manteiga. Agros, Mimosa, Gresso, Matinal, Vigor e Primor são algumas das marcas do grupo.