Três crianças e dois adultos resgatados do mar em Vila do Conde

César Castro Hoje às 21:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco pessoas, dois adultos e três crianças, foram esta segunda-feira de manhã resgatadas na praia Atlântica, uma praia não vigiada no concelho de Vila do Conde, depois de terem ficado em dificuldades na água por terem sido arrastadas por um agueiro.

"À chegada ao local, constatou-se que uma das crianças tinha conseguido chegar a terra pelos seus próprios meios, tendo as restantes vítimas sido resgatadas pelos nadadores-salvadores", informou, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional.

Dois adultos e duas crianças apresentavam sinais de hipotermia e, por isso, tiveram que ser assistidos no local pelos elementos do Projeto "SeaWatch" e pelos nadadores-salvadores.

Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e outra do INEM, que transportaram as vítimas para o hospital local, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde tomou conta da ocorrência, cujo alerta foi dado às 10.56 horas.