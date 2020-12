Três mil presépios para ver em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:29 Facebook

São três mil presépios feitos por 80 artesãos de todo o país. A 20.ª edição da Exposição de Presépios de Portugal regista, este ano, um recorde de peças. Vai ficar no auditório municipal de Vila do Conde até ao próximo dia 30 de dezembro. Tem entrada livre.

Ano após ano, explica a organização, a Exposição de Presépios de Portugal tem vindo a crescer, quer em número de artesãos, quer em peças expostas.

Este ano, devido à covid-19, a mostra estará também online na loja www.presepiosportugal.pt. Para além da exposição e venda, haverá ainda o concurso "Melhor Presépio 2020". As peças selecionadas estão na página https://www.facebook.com/presepios.portugal. Vence a que, até ao final da exposição, reunir mais "gostos".

A Exposição de Presépios de Portugal é a maior do país e é organizada pela Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde. Este ano, por causa da pandemia, a Feira Nacional de Artesanato não se realizou. Por isso, a exposição é, para muitos artesãos, a primeira oportunidade, desde março, para venderem o seu trabalho.