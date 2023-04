Três milhões de euros para rematar a marginal das Caxinas

Ana Trocado Marques Hoje às 18:34 Facebook

Cobertura dos armazéns de pesca terá espaços verdes, um anfiteatro, um parque infantil, uma praça e uma pérgula panorâmica. Concurso será lançado até ao final de maio,

São 10 mil metros quadrados de espaço público, mesmo em frente ao mar, na marginal das Caxinas, em Vila do Conde, a dois passos da fronteira com a vizinha Póvoa. Os armazéns de pesca estão prontos há mais de um ano, mas os taipais de obra ainda impedem a vista para o mar.

Agora, a Câmara vai avançar com a obra à superfície: um parque, uma praça, um anfiteatro. São três milhões de euros e, para o presidente, Vítor Costa, a certeza de que, no final, as Caxinas terão "uma nova centralidade".