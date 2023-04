O despiste de um motociclo na Avenida do Brasil, no concelho de Vila Conde, causou, esta quarta-feira, um ferido grave, adiantou fonte dos bombeiros ao JN. No veículo, seguia mais um passageiro, cujo estado de saúde ainda não é conhecido.

No local está a PSP, o INEM e os Bombeiros de Vila do Conde, auxiliados por dois veículos e oito elementos da corporação.

Ainda não se sabe o que terá causado o acidente

O alerta para foi dado pelas 21.29 horas.