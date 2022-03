Venda de aves e ovos proibida em cinco concelhos

Ana Trocado Marques Hoje às 16:39 Facebook

Está proibida a venda de aves e ovos nas feiras e mercados das 21 freguesias de Vila do Conde. A medida surge na sequência de um foco de gripe das aves detetado na passada quinta-feira numa exploração caseira de galinhas e frangos em Gião. A circulação de aves, ovos e carne fresca de aves provenientes dos concelhos de Vila do Conde, Póvoa, Trofa, Maia e Matosinhos está também interdita até ao dia 3 de abril.

Desde 30 de novembro, a gripe aviária já obrigou ao abate de quase 230 mil aves em Portugal. Foram detetados 18 focos de infeção. O de Vila do Conde é o primeiro a norte.

Após a deteção do caso, foi feita já a notificação das explorações com aves nas zonas de proteção (num raio de três quilómetros) e de vigilância (10 quilómetros) em redor do foco, abrangendo áreas dos cincos concelhos.