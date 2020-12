Vento levanta telhado de casa devoluta e assusta vizinhos

Ana Trocado Marques Hoje às 20:22 Facebook

As telhas de uma casa devoluta causaram, esta manhã de segunda-feira, um enorme susto na Rua da Estrada Principal, em Gião, Vila do Conde. Com o vento forte, toda a cobertura de amianto de uma habitação voou e atingiu com violência uma outra casa.

Não houve danos de maior, mas com o mau tempo que se fazia sentir o episódio chegou para fazer temer o pior.

Ao local, foram chamados os Bombeiros de Vila do Conde, que assistiram uma idosa que estava em casa e, com o susto, terá tido uma crise de ansiedade.